ضبط 972 قطعة سلاح بينها جرينوف و1768 قضية تهرب ضريبى خلال أسبوع.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

يبرز فيديو توجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف وضبط 28 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط 972 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف وبنادق آلية، وتنفيذ 463359 حكم قضائى.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1768 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، وضبط 6 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى –غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية 2543299757جنيه.

ونجحت الجهود في مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا في 1254 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 8182 شيشة، وغلق 3917 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 86857 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ86160 شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 697 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.