اليوم السابع
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ضباط وأفراد ومجندو الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى

السبت، 27 فبراير 2021 10:58 ص
ضباط وأفراد ومجندو الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون بالإدارة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .

 


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تبرع بالدم

الشرطة تتبرع بالدم

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