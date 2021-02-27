اليوم السابع
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شاب يغرق فى نهر النيل أثناء تنزهه بصحبة أصدقائه في الجيزة

السبت، 27 فبراير 2021 12:52 م
شاب يغرق فى نهر النيل أثناء تنزهه بصحبة أصدقائه في الجيزة غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة في غرق شاب بنهر النيل، وتبين أن الضحية توجه بصحبة اثنين من أصدقائه للهو بجوار النيل، بشارع البحر الأعظم، إلا أنه سقط بالمياه وتعرض للغرق، ولم يشتبه أفراد أسرته في وفاته جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية الضحية، وتبين أنه شاب يقيم بمنطقة العمرانية، خلال التنزه بصحبة أصدقائه بجوار النيل، سقط بالمياه، مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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