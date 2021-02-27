شاب يطعن طالبا بسبب عتابه على احتكاكه به أثناء قيادة دراجة نارية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب طالب بالصف الأول الثانوى بعدة طعنات على يد شاب بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عقب معاتبته له بسبب احتكاكه به أثناء قيادته دراجته النارية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر بوصول "محمد.ع.ا" 15 سنة أولى ثانوى مصاب بجرح نافذ بالبطن وآخر قطعى باليد اليسرى، وبسؤال شقيقه مصطفى 18 سنة عامل، وعمه السعيد 60 سنة صاحب ورشة ومقيمان بذات العنوان، اتهم محمود أ ف، 18 سنة دبلوم تجارة ومقيم بذات العنوان بالتعدى على المجنى عليه، بآلة حادة سكين.

وذلك على إثر قيام المصاب بمعاتبه المتهم لاحتكاكه به حال قيادته الدراجة النارية، تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة، وأقر بذات السبب وأرشد عن السكين، وتحرر عن ذلك محضر 1894 لسنة 2021 جنح قسم ميت غمر.