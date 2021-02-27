وأضاف فارينا "منذ أكثر من عام وحتى الآن، نعمل في سلسلة متتالية من الأحداث، من استقبال مواطنينا العائدين من ووهان الذين خضعوا للحجر الصحي في مدينة (تشيكينيولا) العسكرية بروما، إلى إرسال الأطباء والممرضات لتعزيز الهياكل الصحية الوطنية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية.



وتابع رئيس أركان الجيش الإيطالي "كما امتدت أنشطتنا من السيطرة على المناطق الحمراء إلى نشر المستشفيات الميدانية وتخصيص الهياكل الصحية كمستشفى تشيليو في العاصمة ومستشفى ميلانو العسكري، مرورا بالمختبرات لإجراء تحاليل الكشف والتخطيط اللوجستي والنقل، بما في ذلك توابيت الضحايا من مواطنينا".



وصرح: "أتمنى التوفيق وحسن الأداء لجميع جنودنا في المهمات الخارجية من أفغانستان إلى دول البلطيق، مرورا بالعراق ولبنان والصومال وكوسوفو وليبيا".