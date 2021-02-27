اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس متهم بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في الخصوص

السبت، 27 فبراير 2021 01:11 م
حبس متهم بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في الخصوص مخبز- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حبس مدير مخبز بلدى، بتهمة الاستيلاء على 14 مليون و700 ألف جنيه من أموال الدعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت النيابة على المخبز، وماكينة صرف الخبز، وعدد من البطاقات.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة، بالتلاعب في صرف الخبز، وإثبات عمليات وهمية على منظومة العيش، بغرض الاستيلاء على الدعم.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، 14307147جنيه، استولى عليها بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأصدرت قرارها السابق.


امن القليوبية

مخبز بلدى

الخصوص

نيابة الخصوص

الاستيلاء على اموال الدعم

اخبار القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة