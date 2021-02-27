حبس متهم بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حبس مدير مخبز بلدى، بتهمة الاستيلاء على 14 مليون و700 ألف جنيه من أموال الدعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت النيابة على المخبز، وماكينة صرف الخبز، وعدد من البطاقات.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة، بالتلاعب في صرف الخبز، وإثبات عمليات وهمية على منظومة العيش، بغرض الاستيلاء على الدعم.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، 14307147جنيه، استولى عليها بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأصدرت قرارها السابق.