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توزيع 337 ألفا و324 وجبة لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بكفر الشيخ

السبت، 27 فبراير 2021 09:24 م
توزيع 337 ألفا و324 وجبة لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بكفر الشيخ وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابعت الدكتورة سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، استعدادات إدارة مراقبة الأغذية لامتحانات الترم الأول، وانتهت الإدارة من معاينة مخازن التغذية المدرسية والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وكذلك خضوع القائمين عليها للإشراف الصحي.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم سحب العينات الدورية من وجبة البسكويت السادة والمحشية عجوة عالى الحديد زنة 80 جراما، التى وردتها الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم، لتوزيعها على مدارس المرحلة الابتدائية والاعدادية أيام الامتحانات للعام الدراسى 2020/2021، من الفترة من 28/2/2021 حتى 7/3/2021، وإرسالها للمعامل الإقليمية بكفر الشيخ.

وأضافت سلام، كما تم سحب عينات لإرسالها للمعهد القومى للتغذية بالقاهرة، اليوم السبت مؤكدا أن عدد الطلاب الذى سيتم توزيع الوجبات الجافة على 193710 طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية، و183614 طالبا بالمرحلة الإعدادية.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وجبات مدرسية

مديرية الصحة

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