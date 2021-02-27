اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام حركة السيارات بـ"الكورنيش" من المؤسسة حتى التحرير..فيديو

السبت، 27 فبراير 2021 09:07 ص
انتظام حركة السيارات بـ"الكورنيش" من المؤسسة حتى التحرير..فيديو الحالة المرورية على طريق الكورنيش
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق كورنيش النيل صباح اليوم السبت، أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والعكس، وانتظام حركة السيارات، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم الحركة المرورية.
 
 
ووجهت الإدارة العامة للمرور كافة إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات المرورية، ونشر سيارات الإغاثة على الطرق والتواجد البشرى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
 
وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، يأتى ذلك تماشيا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة فى هذه الأيام.

 


طريق الكورنيش

ميدان المؤسسة

ميدان التحرير

منطقة وسط البلد

انتظام المرور

الحالة المرورية اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة