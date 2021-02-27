اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول اتهام موظف لخطيبته وأسرتها بالشروع فى قتله

السبت، 27 فبراير 2021 08:30 ص
النيابة تطلب التحريات حول اتهام موظف لخطيبته وأسرتها بالشروع فى قتله حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة شمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام موظف لخطيبته وأسرتها بالشروع فى قتله، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
وقال المجنى عليه أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب، وتسببوا في سقوطه من نافذة الطابق الثاني بالوراق، بسبب خلافات متعلقة بقيمة قائمة المنقولات الخاصة بالزواج.
 
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد بإصابة موظف بكسور نتيجة سقوطه من نافذة الطابق الثاني، واتهامه لخطيبته وأفراد أسرتها بالاعتداء عليه بالضرب، والتسبب في سقوطه من النافذة، بسبب الخلاف على توقيعه على قائمة المنقولات الخاصة بالزواج، بسبب ارتفاع قيمتها.
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

زواج

قائمة منقولات

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جريمة قتل

خطوبة

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