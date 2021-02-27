اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مصنع بدون ترخيص في الجيزة

السبت، 27 فبراير 2021 12:54 م
القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مصنع بدون ترخيص في الجيزة التنقيب عن الاثار - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عدد من الأشخاص، بالتنقيب عن الاثار داخل مصنع بدون ترخيص في أبو النمرس، حيث تم ضبط المتهمين، وعثر على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم في التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وعلى الفور تم ضبط المتهمين، بعد أن اكتشف المشاركين في حملة خاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وجود أعمال حفر داخل مصنع بدون ترخيص، فتم إخطار ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث، وتمكنوا من ضبط عدد من الأشخاص، بتهمة التنقيب عن الاثار.

 

كما تم العثور على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم في التنقيب، وتم التحفظ عل الأدوات المستخدمة في التنقيب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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