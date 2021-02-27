اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين تمدد قيود فيروس كورونا وبريطانيا تعلن تطعيم 19.7 مليون بلقاح كوفيد-19

السبت، 27 فبراير 2021 08:40 م
الفلبين تمدد قيود فيروس كورونا وبريطانيا تعلن تطعيم 19.7 مليون بلقاح كوفيد-19 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، أن 19.7 مليون فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

 

وسجلت بريطانيا أيضا 7434 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و290 حالة وفاة وذلك مقارنة مع 8523 إصابة و345 وفاة أمس الجمعة.

 

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتى مدد قيود فيروس كورونا فى العاصمة حتى نهاية مارس آذار فى حين تنتظر البلاد وصول لقاحين صنعتهما شركة سبنوفارم بيوتيك الصينية وشركة أسترا زينيكا البريطانية.

 

وستكون الفلبين آخر دولة فى جنوب شرق آسيا تحصل على أولى شحناتها من اللقاحات وتتكون من 600 ألف جرعة من لقاح سبنوفاك منحة من الصين وتصل غدا الأحد بينما تصل 250 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا من برنامج كوفاكس يوم الاثنين.

 

ومرت الفلبين، وهى ثانى أكثر دول جنوب شرق آسيا من ناحية حالات الإصابة والوفاة، بإجراءات عزل عام مطولة مما أدى إلى تراجع الاقتصاد الذى كان من أسرع اقتصادات دول آسيا نموا قبل الجائحة.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هارى روكيه فى بيان إن القيود ستستمر شهرا آخر فى مانيلا التى تقدم 40 فى المئة من الناتج الاقتصادى للبلاد. وتخضع أيضا مدينة دافاو مسقط رأس دوتيرتى فى جنوب البلاد ومدينة باجيو فى الشمال لقيود جزئية.، وتحد القيود من نشاط الشركات وحركة النقل العام.

 

ويأتى القرار بعد 2651 حالة إصابة سجلتها الفلبين أمس الجمعة وتمثل أكبر عدد من الحالات منذ أكثر من أربعة أشهر وكذلك بعد 2931 إصابة سجلتها البلاد اليوم السبت.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة