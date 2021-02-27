الفلبين تمدد قيود فيروس كورونا وبريطانيا تعلن تطعيم 19.7 مليون بلقاح كوفيد-19

(رويترز)

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، أن 19.7 مليون فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وسجلت بريطانيا أيضا 7434 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و290 حالة وفاة وذلك مقارنة مع 8523 إصابة و345 وفاة أمس الجمعة.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتى مدد قيود فيروس كورونا فى العاصمة حتى نهاية مارس آذار فى حين تنتظر البلاد وصول لقاحين صنعتهما شركة سبنوفارم بيوتيك الصينية وشركة أسترا زينيكا البريطانية.

وستكون الفلبين آخر دولة فى جنوب شرق آسيا تحصل على أولى شحناتها من اللقاحات وتتكون من 600 ألف جرعة من لقاح سبنوفاك منحة من الصين وتصل غدا الأحد بينما تصل 250 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا من برنامج كوفاكس يوم الاثنين.

ومرت الفلبين، وهى ثانى أكثر دول جنوب شرق آسيا من ناحية حالات الإصابة والوفاة، بإجراءات عزل عام مطولة مما أدى إلى تراجع الاقتصاد الذى كان من أسرع اقتصادات دول آسيا نموا قبل الجائحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هارى روكيه فى بيان إن القيود ستستمر شهرا آخر فى مانيلا التى تقدم 40 فى المئة من الناتج الاقتصادى للبلاد. وتخضع أيضا مدينة دافاو مسقط رأس دوتيرتى فى جنوب البلاد ومدينة باجيو فى الشمال لقيود جزئية.، وتحد القيود من نشاط الشركات وحركة النقل العام.

ويأتى القرار بعد 2651 حالة إصابة سجلتها الفلبين أمس الجمعة وتمثل أكبر عدد من الحالات منذ أكثر من أربعة أشهر وكذلك بعد 2931 إصابة سجلتها البلاد اليوم السبت.