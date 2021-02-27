وقال روكى إن الحكومة ستبقي على القيود المعروفة بـ "الحجر الصحي المجتمعي العام" طوال شهر مارس المقبل في مترو مانيلا، مقاطعة أباياو، مدينة باغيو، مقاطعة كالينجا، مقاطعة ماونتن، مدينة باتانجاس، مدينة تاكلوبان، مدينة إليجان، مدينة دافاو، ومقاطعة لاناو ديل سور، بحسب ما نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، وأشارت الصحيفة إلى أن فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في الحكومة قدمت توصية للرئيس رودريجو دوتيرتي في البداية بأن تنتقل البلاد بأكملها إلى "الحجر الصحي المجتمعي العام المعدل" الأقل صرامة، وهو ما رفضه الرئيس الذي يرغب في عدم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا حتى تتوفر اللقاحات.

وقال مسؤولون حكوميون إن 600 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من شركة "سينوفاك" الصينية ستصل إلى البلاد غدا الأحد.



وحذر الخبراء ومنظمة الصحة العالمية من أن الفلبين قد تشهد ارتفاعا في عدد الحالات في حالة تخفيف القيود بشكل أكبر، ويأتي قرار تمديد العمل بالقيود بعد يوم من تسجيل البلاد 2651 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر.



وتشهد الفلبين ثاني أسوأ انتشار لكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، إذ سجلت أكثر من 570 ألف إصابة وأكثر من 12 ألف حالة وفاة.