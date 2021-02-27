الصحة الجزائرية تسجل 183 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الجزائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأربع حالات وفاة .
وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112805 حالات، وإجمالي الوفيات بلغ 2977، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء حتى اليوم 77842 حالة.
الصحة الجزائرية تسجل 183 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضيةالسبت، 27 فبراير 2021 05:00 ص
كورونا
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سجلت الجزائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأربع حالات وفاة .
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