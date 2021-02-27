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الصحة الجزائرية تسجل 183 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27 فبراير 2021 05:00 ص
الصحة الجزائرية تسجل 183 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا
كتب أحمد علوى

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سجلت الجزائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأربع حالات وفاة .
وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112805 حالات، وإجمالي الوفيات بلغ 2977، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء حتى اليوم 77842 حالة.


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