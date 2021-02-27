وأكدت معلمة بالمدرسة - طلبت عدم الكشف عن هويتها - رصد فقدان مئات الفتيات بعد إحصاء باقي الطالبات، ويعد الحادث آخر عملية خطف جماعي تشهدها المنطقة؛ حيث كثفت عصابات إجرامية مسلحة من شن اعتداءات خلال السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن عمليات خطف مقابل فدية واغتصاب ونهب.