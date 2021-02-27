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السفير الفرنسى بالسعودية يعلن تعافيه من كورونا

السبت، 27 فبراير 2021 08:00 ص
السفير الفرنسى بالسعودية يعلن تعافيه من كورونا سفير فرنسا فى السعودية
كتب أحمد علوى

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أعلن سفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي، تعافيه من إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان السفير الفرنسي عبر مقطع فيديو شارك به متابعيه على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيه: "بعد يومين من مغادرة سمو ولي العهد (محمد بن سلمان) لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بصحة وعافية، يسعدني أيضا مغادرة نفس المستشفى بعد شفائي من فيروس كورونا".

وأضاف: "كانت المعركة صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا، ولقد شفيت والحمد لله".

وتابع: "أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني على الشفاء، أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن، شكرا لكم على لطفكم وشجاعتكم، شكرا لكم من القلب، اعتنوا بأنفسكم.. كونوا بأمان".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أجرى يوم الأربعاء، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

 


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السفير الفرنسى فى السعودية

كورونا

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