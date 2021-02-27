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السفير الجديد لدولة الإمارات ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يصل اليوم القاهرة

السبت، 27 فبراير 2021 11:39 ص
السفير الجديد لدولة الإمارات ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يصل اليوم القاهرة سفارة دولة الإمارات بالقاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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يصل إلى القاهره مساء اليوم السبت السفير حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، ليبدأ مهام عمله بالقاهرة

وقد كلفت دولة الإمارات سفيرها الجديد بزيادة سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين والبناء على العلاقات الوطيدة بين الشعبين في مرحلة تشهد ازدهاراً وفرصاً واعدة على مختلف الأصعدة.

من جانبه عبر السفير حمد الشامسي ، عن خالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات

واختتم السفير تصريحاته قائلاً" أنه على المستوى الشخصي يسعد بأن يحظى بفرصة للعمل في القاهرة بين الأصدقاء والزملاء والأهل من أفراد الشعب المصري الذين تربطه وأسرته بهم صداقات وعلاقات هي الأقوى وأكثر ثراء، معتبراً أن مصر والمصريين يظلون من أقرب الشعوب للإمارات شعباً ودولة وقيادة.

 

 

 


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