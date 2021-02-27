التحقيق مع صاحب مصنع بالمنيا يعيد إنتاج محولات مسروقة بعلامات تجارية مزورة

المنيا-حسن عبد الغفار

بدأت النيابة العامة بالمنيا، التحقيق مع صاحب مصنع غير مرخص، بمركز سمالوط، شمال المنيا، يقوم بإعادة تأهيل المحولات المسروقة والتالفة، وإعادة تصنيعها، وتزوير علامات تجارية، لإعادة بيعها بالسوق.

وتلقى اللواء محمد يوسف، مدير مباحث شرطه الكهرباء، تلقى إخطارا من المقدم علاء عبد الصمد سعيد، رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا، بورود معلومات، بوجود مصنع غير مرخص، يعيد تأهيل المحولات المسروقة والتالفة، وإعادة تصنيعها، وتزوير علامات تجارية، لإعادة بيعها بالسوق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع شركة كهرباء مصر الوسطي، تمكن المقدم علاء عبدالصمد سعيد، رئيس مباحث كهرباء المنيا، ومسئولين شركة كهرباء من التحفظ على المصنع وبداخله 200 محول كهربائي، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه- تم القبض على صاحبه «ا» 35 عاما، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم التحفظ علي المتهم والمصنع، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.