اليوم السابع
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط

السبت، 27 فبراير 2021 10:52 م
التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط قوات التحالف
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت قوات التحالف العربى أن الهجوم الباليستي والمسيرات المفخخة محاولات من ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين، كما أعلنت اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط، كما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أنه خلال ساعتين.

ونقل التلفزيون السعودى عن التحالف الذى تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثى المتحالفة مع إيران في اليمن قوله اليوم السبت إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

وكان التحالف قد اعلن صباح اليوم السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.

 


الحوثيين

التحالف

خميس مشط

ميلشيا الحوثيين

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