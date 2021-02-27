البرلمان العربي: نرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن البرلمان العربي، تأييده للموقف السعودي، الصادر ردا على تقارير المخابرات الأمريكية، عن مقتل المواطن السعودية جمال خاشقجي. وقال البرلمان العربي في بيان: نؤيد بيان الخارجية السعودية ونرفض كل ما من شأنه المساس باستقلالية قضائها.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية ردا على التقارير الصادرة أمس الجمعة، من الاستخبارات الأمريكية، حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقالت الخارجية في البيان التى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله".