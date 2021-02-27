اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربي: نرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها

السبت، 27 فبراير 2021 11:47 ص
البرلمان العربي: نرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها البرلمان العربي
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البرلمان العربي، تأييده للموقف السعودي، الصادر ردا على تقارير المخابرات الأمريكية، عن مقتل المواطن السعودية جمال خاشقجي. وقال البرلمان العربي في بيان: نؤيد بيان الخارجية السعودية ونرفض كل ما من شأنه المساس باستقلالية قضائها.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية ردا على التقارير الصادرة أمس الجمعة، من الاستخبارات الأمريكية، حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقالت الخارجية في البيان التى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله".

 

 


البرلمان العربي

السعودية

جمال خاشقجي

تقرير جمال خاشقجي

اخبار السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة