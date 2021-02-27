اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 01:00 م
خالد صلاح
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الإمارات تسجل 3 ألاف و434 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 27 فبراير 2021 12:53 م
الإمارات تسجل 3 ألاف و434 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة فحص كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الإمارات 3 آلاف و434 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 388 ألفا و594 حالة، وبلغ عدد الوفيات إلى ألف و213 إصابة.


‌‎وأشارت الوزارة إلى شفاء ألفين و171 حالة وتعافيهم التام من أعراض الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379 ألفا و708 حالات.


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