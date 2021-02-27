اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة

السبت، 27 فبراير 2021 01:22 م
الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة أمين عام الأمم المتحدة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.


ودعا المبعوث الأممي - خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما - إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.


وناقش الطرفان - خلال اللقاء - أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية. وأعرب كوبيش - بحسب ما نشرته بوابة "الوسط" الليبية - عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.


الأمم المتحدة

الأطراف الليبية

الحكومة الجديدة

تشكيل الحكومة الجديدة

ليبيا

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة