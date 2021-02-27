استكمال أعمال رصف شوارع الإسماعيلية بتكلفة 22 مليون جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استكمال خطة المحافظة لعام 2020 /2021 والتي تضمنت تغطية الشارع الفاصل بين المرحلة السابعة وأرض الجمعيات بالطبقة الاسفلتية بطول 1200 متر وعرض من 12 : 15 متر و عمل الطبقة الاسفلتية بشارع التأمين الصحي الفاصل بين المرحلة السابعة وأرض الجمعيات وذلك ضمن مشروع خطة رصف الأحياء الثلاثة بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيهًا.

وأوضح مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه وتم رصف شارع المروة بجوار حديقة التليفزيون، وعمل الطبقة الأسفلتية بشارع محمد الدرة "البيارات"، وغرف لصرف مياة الأمطار ضمن مشروع رصف الفروسية و البيارات و الحرفي بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيها، كما اِستكملت الطرق مشروع رصف طريق جبل مريم وعين غصين والضبعية ضمن مشروعات تطوير الطرق بمركز ومدينة الإسماعيلية بتكلفة اِجمالية 17 مليون جنيها، وعلى جانب أخر تستكمل الطرق تطوير ميدان مصطفى كامل بحي أول.