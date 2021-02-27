اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استرداد 228 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة

السبت، 27 فبراير 2021 07:32 م
استرداد 228 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب عدد 4 قطع أراضي من غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ بإجمالي مساحة 228 فدانا.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات مدون عليها "أرض مستردة أملاك دولة".

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.


املاك دولة

استرداد اراضى

وادى النطرون

اراضى أملاك دولة

محافظة البحيرة

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة