استرداد 228 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب عدد 4 قطع أراضي من غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ بإجمالي مساحة 228 فدانا.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات مدون عليها "أرض مستردة أملاك دولة".

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.