إجراء امتحانات الصف الأول الثانوى بالوادى الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الاول الثانوى ، بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة .

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن الإمتحانات تعقد إليكترونيا داخل المدارس عن طريق الإنترنت المتاح بالمدارس او شريحة البيانات التى تم تسليمها للطلاب و لا يسمح بعقد الإمتحان بأى حال من الأحوال خارج المدرسة .

وأكد النيلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكاشف الحرارى للطلاب بالإضافة لإرتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان .



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وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن اليوم يؤدى الطلاب الإمتحانات بالفترة الاولى مادة اللغة العربية لمدة 90 دقيقة ومادة الأحياء لمدة 45 دقيقة وفقا للجداول المعلنة .

كما بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني بأنواعه، اليوم السبت، في محافظة الوادي الجديد وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.



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وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تفقد غالبية لجان إدارة الخارجة التعليمية، للتأكد من مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، ومدى التجهيزات الموضوعة للامتحانات، لافتا إلى أن جميع اللجان بالمحافظة ملتزمة تماما بالإجراءات الاحترازية من حيث الكمامات والتباعد بين المقاعد في اللجان إلى جانب أعمال التعقيم والتطهير.

أكد النيلي، أن غدا الأحد ستبدأ لجان امتحانات الثانوية العامة للصف الأول والثاني وبنفس الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة.