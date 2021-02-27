أول مرشح روسى الأصل لمنصب عمدة نيويورك يكشف أسباب اتخاذه تلك الخطوة

إيهاب محمد

يستعد فيتالى فيليبشينكو، وهو مواطن روسى يعيش فى الولايات المتحدة، للترشح لمنصب عمدة نيويورك لتعليم المدينة كيفية استخدام الميزانية بحكمة، حسبما قال، وهو الأمر الذى يجعله أول مرشح روسى فى التاريخ لمنصب عمدة نيويورك.

ووفقا لـ"سبوتنيك"، من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية فى 22 يونيو المقبل، وتجرى الانتخابات العامة في 2 نوفمبر، والآن يشغل الديمقراطى بيل دى بلاسيو منصب عمدة نيويورك، بينما يعتزم فيليبشينكو الناطق بالروسية الترشح كمرشح مستقل.



فيتالي فيليبشينكو

فيتالي من سيبيريا، جاء إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو متزوج من امرأة أمريكية، لديه شركة الشحن الخاصة به، وعن سبب ترشحه لعمدة المدينة، قال فيليبشينكو لوكالة "سبوتنيك"، "لدي شركة لنقل البضائع، أي أننا على الطريق باستمرار، ونشهد باستمرار المشاكل، رأيت أن ميزانية نيويورك تستخدم على نحو غير كاف، على سبيل المثال، يتم وضع الأسفلت، ويبلغ متوسط ​​عمر الإسفلت الجديد 15 عام، وعلى الأقل 10سنوات، وهذا ما يسمى، بالسرقة من الميزانية، وتساءلت لماذا تنفق هذا النوع من المال؟".

ويقول فيليبشينكو، "بالإضافة إلى أن هناك مشكلة لا تقل أهمية، في رأيه، وهى قضايا الإسكان والتعليم الميسور بالتكلفة الباهظة"، ووفقا لفيليبشينكو، "فإن الأشخاص الذين يترشحون لمنصب العمدة، على سبيل المثال، أصحاب الملايين، لا يفكرون في الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط: "لديهم نفسية القرش".

وأضاف فيليبشينكو: "لدي برنامج مكثف، المرشحون الآخرون ماذا يفعلون: كتابة 100 صفحة من الوعود الجميلة، لكني لا أرى كيف سيفيون بها، ليس لدي 100 صفحة على موقعي، لأنني أحب التواصل مباشرة فالمهم أن يكون الرجل جادا بعيدا عن كثرة الثرثرة".

وأكد أنه لن يتخلى عن الجنسية الروسية، كما أضاف: "لازلت مواطنًا روسيًا، ولدت في روسيا، وأعشق روسيا، وأحب روسيا، كان لدي حلم هو السفر أمريكا، لقد حققت ذلك، في الواقع، أعطتني الديمقراطية الفرصة لتحقيق ليس فقط الأعمال، ولكن حتى للمشاركة في السياسة"، ولفت إلى أنه "سيدخل التاريخ بالفعل كأول مرشح روسي لمنصب عمدة نيويورك".