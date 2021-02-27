أهالى العوامية بالأقصر يختتمون احتفالاتهم بمولد أبوالغطاس وسط أجواء كرنفالية

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء كرنفالية مميزة وتلاقى الأحبة من محافظات مصر على "عصا التحطيب"، شهدت منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، طوال يوم أمس الجمعة، احتفالات الأهالى بمولد الشيخ أحمد أبو غطاس، وذلك عبر تنظيم حلقات التحطيب ولعبة العصا والمزمار الصعيدى الشعبى، وسط احتفالات عدد من المواطنين بالمنطقة، والتى تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، وتقام بصورة سنوية فى تلك الفترة.

ويعتبر الشيخ أحمد أبو غطاس، هو الشيخ "أحمد أبو مخدم" الذى تم تأسيس مقام له فى عام 1604 ميلادية، ويقول أبو الحسن عبد الستار ابن منطقة العوامية، تقام الاحتفالات بمولد الشيخ أحمد أبو مخدم الشهير بـ"أحمد أبو غطاس" فى كل عام عبر تنظيم حلقات الذكر والمزمار الشعبى الصعيدى، وحلقات التحطيب والمرماح بالخيول بمشاركة شباب المحافظة والصعيد، وذلك فى شهر رجب من كل عام احتفالاً بذكرى الشيخ الجليل الذى له كرامات كبيرة فى المنطقة.

ويقول أبو الحسن عبد الستار، أحد شباب منطقة العوامية، إنه تقام الاحتفالات بمولد الشيخ أحمد أبو مخدم الشهير بـ"أحمد أبو غطاس" فى كل عام عبر تنظيم حلقات الذكر والمزمار الشعبى الصعيدى، وحلقات التحطيب والمرماح بالخيول بمشاركة شباب المحافظة والصعيد، وذلك فى شهر رجب من كل عام احتفالاً بذكرى الشيخ الجليل الذى له كرامات كبيرة فى المنطقة.

وأضاف ابن العوامية لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم تلك الاحتفالات والتى تم تقليصها هذا العام ليوم واحد لظروف كورونا، وتمت مراعاة التباعد الإجتماعى وحماية الجميع من العدوى خلال الاحتفالات، مؤكداً على أنه اقتصرت الاحتفالية على لعبة التحطيب وحلقات الذكر ليلاً بجانب بعض الملاهى الصغيرة للأطفال لبث أجواء البهجة بينهم.

وأكد أبوالحسن عبد الستار، أنه يتم الاحتفال كل عام فى منتصف شهر رجب بمولد الشيخ أحمد أبوالغطاس، حيث تمت دعوة جميع كبار العائلات والشباب من مختلف محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد، وذلك للتعارف والتواصل بين الأحبة والأهل فى تلك المدن المختلفة، حيث إنه يحضر فى المولد عدد كبير من كبار لعبة التحطيب، حيث إنها لعبة فرعونية قديمة وجدت منقوشة على جدران مقابر القدماء المصريين، وأهل الصعيد قاموا بالحفاظ عليها والتجديد فيها، فهى قائمة على الاحترام والتقدير للكبار فى اللعبة حيث أنه لعبة حصرية للرجال فقط، موضحاً أنه يتحكم شيخ اللعبة فى تقديم العصا للمتبارين دون الأذي أو تعريض الآخرين للضرر، حيث أنها فى الأساس لعبة للتسامر والترويح عن البعض بأجواء رياضية مميزة.

كما التقى "اليوم السابع"، بعدد من كبار ومشاهير لعبة التحطيب بالصعيد، حيث قال محمود عبد النعيم الدرملى من محافظة سوهاج، أنهم يتجمعون فى كافة الموالد والليالي المميزة من سوهاج وحتى حدود السودان، للاحتفال بجميع المناسبات فى زيارات ود ومحبة، حيث أن لعبة التحطيب تراث قديم مصرى يتم إحياؤها فى الصعيد فقط لاغير، ولا تقام أية مناسبة دون التجمع على لعبة التحطيب بين جميع الأحبة من كافة محافظات الصعيد.

فيما قال الحاج عبد الغنى من قرية الأقالته بمركز القرنة غرب الأقصر، عميد لعبة التحطيب بجنوب الصعيد، إن لعبة التحطيب موهبة من عند الله، وهى تراث فرعونى قديم تم توارثها للعصر الحالى، يتم فيها اللعب كرياضة وثقافة للتعارف على البعض والتلاقى فى مختلف المناسبات، مؤكداً أنه حصل على اللقب من هيئة اليونيسكو الأوروبية والثقافة المصرية.

أما الشاطر مصطفى من مركز إسنا بالأقصر، فقد أكد على أنه يتم المشاركة فى الموالد المختلفة ومنها مولد سيدى العارف بالله فى سوهاج، ومولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، ومولد سيدي عبد الرحيم القنائي، ويتم التلاقي والمحبة يين الجميع فى تلك اللعبات، قائلاً: "التحطيب اللعبة الوحيدة اللى ملعبهاش سيدات فهى سوق الرجال وحصرية للرجال فقط".



ابطال-لعبة-التحطيب-يتجمعون-بمولد-العوامية



احتفالات-مولد-الشيخ-أبوالغطاس-بالعوامية



اقتصر-المولد-على-يوم-واحد-وسط-تباعد-إجتماعى-لمكافحة-العدوى-بكورونا



التحطيب-اللعبة-الوحيدة-التى-لم-يلعبها-السيدات



التحطيب-بالعصا-فى-مولد-العوامية-بالاقصر



جانب-من-الاحتفالات-بمولد-الشيخ-أبو-الغطاس



جانب-من-الاحتفال-بالمولد-ليلا-بالاقصر



حلقات-التحطيب-بمشاركة-كبار-اللعبة-من-محافظات-الصعيد



حلقات-التحطيب-خلال-مولد-الشيخ-أبو-الغطاس



عميد-لعبة-التحطيب-بالصعيد-اللعبة-تراثية-منذ-عهد-الفراعنة



فرقة-المزمار-التى-تحيي-حلقات-التحطيب