63 محلا تجاريا يشارك بالأوكازيون الشتوى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم تحرير 17 محضرا لمحلات مخالفة لقانون الأوكازيون والعمل بدون تصريح من الجهات الرسمية.

وأضاف "ثابت"، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه لابد من اتباع الخطوات التي تم الإعلان عنها للتسجيل في الأوكازيون.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه يشترك بالأوكازيون في المحافظة 63 محلاً تجارياً في الأسواق التجارية المختلفة.