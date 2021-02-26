وكالة الضمان الاجتماعى الإيطالية: ارتفاع الشهادات المرضية بنسبة 22٪ بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قالت وكالة المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي INPS يوم أمس الثلاثاء، إن عدد الشهادات المرضية المقدمة إلى أصحاب العمل فى إيطاليا ارتفع بنسبة 22٪ فى الربع الأخير من العام الماضى بسبب فيروس كورونا.

وأشارت وكالة "أنسا" الإيطالية، إلى أنه فى المجموع كانت 7.155.050 ارتفاعًا من 5.864.193 في نفس الربع من عام 2019، وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن الزيادة ترجع على الأرجح إلى تأثير الموجة الثانية من كورونا.

وكان الارتفاع أكثر وضوحا في القطاع الخاص بارتفاع 25.6٪ عنه في القطاع العام بارتفاع 11.2٪.

وكان المعهد العالي للصحة الإيطالى (ISS ) قال، إن "التقديرات تشير إلى أن ما تسمى بالسلالة الإنجليزية لفيروس كورونا تمتلك في إيطاليا قابلية انتقال أعلى بنسبة 37٪ من السلالات الأخرى، مع عدم يقين إحصائي كبير يتراوح بين 18٪ و 60٪".

وأفاد المعهد العالي للصحة في ردود على الأسئلة الشائعة عن السلالات الخاصة لفيروس كورونا، والتي تم نشرها وتحديثها عبر الإنترنت، أنه "تم اقتناء التقديرات من خلال دراسة أجريناها بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤسسة برونو كيسلر، إدارات المقاطعات والأقاليم المستقلة".

وأفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية أمس الخميس، بتوثيق 19886 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا و308 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 96974 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في ايطاليا.

وتم إجراء 353704 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس، وبلغت نسبة الحالات الايجابية إلى عدد الاختبارات 5.6%، مرتفعة عن الـ 4.8% المعلنة امس.

ووفق البيانات، يشغل المرضى بالوباء حاليا 2168 سريرا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بزيادة قدرها 11 مريضا مقارنة بالامس.

وتماثل للشفاء 12853 شخصا بين أمس واليوم، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء إلى مليونين و375 ألفا و318.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و868 ألفا و435.