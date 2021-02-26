وصول كابلات كهرباء إلى مرسى علم لتوصيل التيار للمناطق المحرومة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عن وصول كابلات كهربائية كبيرة لتوصيل التيار الكهربي للمناطق المحرومة، وتدعيم المناطق بمحولات كهربائية وصناديق توزيع وأعمدة الإنارة.

من جانبه قال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، إنه تم وصول كابلات الكهرباء ضمن عملية الكهرباء الجارى تنفيذها بالمدينة التابعة لخطة العام المالى 2020/2021 وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل التيار الكهربي للمناطق المحرومة.

من جانب آخر قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم بجولة تفقدية بالسوق التجارى القديم، وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع انواعها بكافة المناطق بالمدينة حفاظا على سلامة المواطنين .

وكلف رئيس مدينة مرسي علم شركة النظافة بتوفير حاويات نظافة جديدة لخدمة منطقة السوق التجارى القديم بالمدينة للحفاظ علي المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة والحفاظ على المظهر العام .



توصيل الكهرباء للمناطق المحرومة بمرسي علم (1)



توصيل الكهرباء للمناطق المحرومة بمرسي علم (2)