اليوم السابع
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وزير الداخلية السودانى يؤكد قدرة الشرطة على حماية المدنيين

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:00 ص
وزير الداخلية السودانى يؤكد قدرة الشرطة على حماية المدنيين عناصر من الشرطة السودانية
الخرطوم أ ش أ

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أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور وزير الداخلية السودانى رئيس لجنة حماية المدنيين، التزام الحكومة السودانية بحماية وتأمين معسكرات العودة الطوعية للمدنيين بولايات دارفور (غرب السودان)، من خلال الخطة الموضوعة للجنة الوطنية لحماية المدنيين.

وأشار وزير الداخلية السودانى - لدى لقائه ماباى بابكر سيسى مساعد الأمين العام لبعثة "يوناميد" - إلى أن الشرطة وبما تمتلكه من تأهيل وخبرات قادرة على حماية وتأمين المدنيين حتى خروج بعثة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد".

وأشاد بجهود بعثة "يوناميد" فى ولايات دارفور خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرارية التعاون والتنسيق مع البعثة، وأن اللجنة الوطنية لحماية المدنيين ستقوم بزيارة إلى ولايات دارفور للوقوف ميدانيا على الترتيبات النهائية لاستلام المهمة من البعثة.

 


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