واشنطن تطالب "الطاقة الذرية" بالبحث عن مواقع إيرانية سرية لتخصيب اليورانيوم

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رسالة أمريكية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالبحث عن مواقع إيرانية سرية لتخصيب اليورانيوم.

وبحسب قناة العربية، فإن الرسالة الأمريكية تطالب الوكالة الدولية بدعوة إيران للتراجع عن انتهاكاتها النووية.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران تخضع لعقوبات شديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة "سنواصل محاسبة إيران جراء دعمها للإرهاب في المنطقة".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يمكن لإيران أن تكون في وضع يمكنها من امتلاك سلاح نووي.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: أوضحنا لشركائنا في الشرق الأوسط بوجوب زيادة التعاون من أجل تخفيف معاناة اليمنيين.