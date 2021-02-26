هداف دورى المظاليم: أنام فى الشارع وأصدقائى تخلوا عنى.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

يعيش الكابتن محمد داود هداف دورى المظاليم بالإسكندرية، ظروفا قاسية بعد تخلى زوجته عنه فأصبح بلا مأوى وهو من أشهر هدافى الدورى فى نادى سيتيا بالإسكندرية.

وقال الكابتن محمد داود، لـ"اليوم السابع"، إنه يعيش فى محل مخصص لألعاب البلاى ستيشن فى إحدى المناطق بالإسكندرية، وينام بداخله بعد ما وفره له أصدقاؤه لمروره بظروف عائلية قاسية بعد طرده من منزله.

وأضاف "داود"، أن أصدقاءه تخلوا عنه بعد مروره بهذه الظروف القاسية قائلا: "أصحاب الجروبات بيعملوا أعياد ميلاد بآلاف الجنيهات وسايبنى لوحدى محدش سائل فيا".