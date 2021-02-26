مواقع إيرانية: معلومات عن انقطاع الإنترنت عن كامل محافظة بلوشستان

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مواقع إيرانية تأكيدها معلومات عن انقطاع الإنترنت عن كامل محافظة بلوشستان، ويأتى ذلك وسط تفشى كبير لفيروس كورونا فى إيران.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 8 آلاف و206 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى مليون و607 ألفًا و81 حالة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لارى -فى بيان أورردته وكالة أنباء (إرنا- نيوز) الإيرانية- أن حصيلة الوفيت ارتفعت إلى 59 ألفًا و830 شخصًا عقب تسجيل 94 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.

وأشارت لارى إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليون 372 ألفًا و308 شخصًا، مُضيفة أن عدد الحالات الحرجة التى تخضع للرعاية فى المستشفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و712 حالة.

وأوضحت أن إيران أجرت أكثر من 10 ملايين و600 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشى الوباء حتى الآن.