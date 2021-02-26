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أعرب السيد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عن تقدير مصر للتعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الانسان واهتمامها بالحوار البناء معها مع ترحيب الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المفوضية في مجال التعاون الفني وبناء القدرات .