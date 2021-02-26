جاء ذلك خلال فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان والمنعقد حاليا فى جنيف.


وسلط سفير مصر على ما يمثله قانون العمل الأهلي الجديد من خطوة هامة جاءت كمحصلة لحوار موسع وتتيح فتح صفحة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني تعزز مشاركتها المطلوبة بالشأن العام.