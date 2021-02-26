مكسيكية تنجو من الموت بعد بقائها 6 أيام فى العراء أثناء عاصفة تكساس.. صور

كتب هيثم سلامة

نجت مهاجرة مكسيكية بعد قضائها 6 أيام في العراء أثناء هبوب عاصفة تكساس الشتوية، وذلك فى رحلتها للعبور إلى الولايات المتحدة، حيث عانت من الصقيع وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن مهرب تخلى عن المرأة البالغة من العمر 43 عامًا في غرب تكساس مع انتشار الطقس القاسي في جميع أنحاء الولاية، فيما أمضت ثلاثة أيام مختبئة بين الصخور تحاول أن تحتمي من الجليد والثلج.

وأفاد التقرير، أن المرأة وجدت كوخًا مهجورًا حيث اختبأت لمدة ثلاثة أيام أخرى وسط درجات الحرارة المنخفضة، حتى اتصل أحد الأشخاص بوكلاء حرس الحدود لإنقاذها.

وأوضح التقرير، أنه بعد 6 أيام من الاختباء في الثلج رصدت المرأة آثارًا على طريق ترابى حيث عثرت على مربي الماشية الذي أخطر العملاء باكتشافها وتوجهوا على الفور إلى مزرعة حيث تلقت العلاج.

وكانت المرأة تعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم بعد محنتها التي استمرت ستة أيام في الثلج، وكانت إصاباتها شديدة لدرجة أنها نُقلت إلى المستشفى حيث قال الأطباء إن وضعها يهدد حياتها.

يشار إلى أن المرأة تعافت وتم إطلاق سراحها وتمت معالجتها من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للفصل فيها، من جهته، قال شون ماكجوفين، شرطة ورئيس دورية: "من المؤسف أن يضع الكثير من الناس حياتهم في أيدي مهربين عديمي الضمير، مما يؤدي غالبًا إلى وضع مأساوي مثل هذا وأضاف: "بالنسبة للمهربين هذا عمل وسيتركونك خلفك إذا لم تتمكن من مواكبة الأمر".