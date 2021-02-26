مطارا سوهاج وأسيوط ينضمان للمطارات المصرية المعتمدة صحيا

كتب - أحمد مصطفى

انضم مطارا سوهاج و أسيوط الدوليين إلى قائمة المطارات المصرية المعتمدة صحياً بحصولهما على شهادة AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI ليرتفع عدد المطارات المعتمدة صحياً في مصر إلى 8 مطارات.

وبذلك ينضم مطارا سوهاج وأسيوط إلى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وهي المطارات التي تلتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الايكاو.

وتقدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بخالص التهاني للعاملين بالشركة المصرية للمطارات وعلى رأسهم اللواء عادل المحجوب على سعيهم المستمر لاعتماد المطارات الهامة والمحورية والتي من ضمنها مطاري سوهاج وأسيوط الدوليين اللذان اكتسبا مؤخرا أهمية خاصة مع زيادة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد.

من ناحية أخرى تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.