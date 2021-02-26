مدينة العريش تستعد لتنفيذ 3 محاور جديدة بتكلفة 500 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى مدينة العريش بشمال سيناء التحركات لتنفيذ ثانى مراحل تطوير مدينة العريش بإنشاء 3 محاور جديدة ، وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى تصريح له أن تكلفة التطوير تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن المخطط يتضمن إنشاء 3 محاور رئيسية وهى محور شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا إلى المدخل الشرقى للمدينة عند الريسة على طول الساحل ليتضمن 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة، ومحور شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورا بكوبرى ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يولية ويتجه إلى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوى وشارع أسيوط وصولا إلى حى المساعيد، ويتضمن 3 حارات للذهاب و3 حارات أخرى للعودة، ومحور الطريق الدائرى خلف المناطق السكنية وصولا إلى ميناء العريش البحرى، ويضم 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة.

وطالب أهالى مدينة العريش بتفعيل حوار مجتمعى للوقوف على آلية التنسيق بين المحافظة والأهالى المضارين من عملية التطوير ممن ستزال منازلهم محل مرور المحاور.