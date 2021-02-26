لجنة الطفل ببورسعيد: تدهور حالة "زياد" وجار التحقيق حول أسباب الحادث

وأكدت "ناهد علي"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن بلاغ نجدة حماية الطفل حمل رقم 22565، وتم إعداد تقرير كامل عن حالة الطفل الصحية حيث يعاني من كسور بأربع فقرات بالظهر وأيضاً كسر بالقدم اليمني.

وأضافت، أنه سيتم مقابلة الأم مساء اليوم، للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بالواقعة، ولكن بعد الاطمئنان على صحة الطفل واستقرار حالته.

كان قد وقع حادث أول أمس الأربعاء، بسقوط طفل من الطابق الثالث، وانتشر فيديو للواقعة على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" حال سقوط الطفل وتسبب ذلك في وجود كسور مضاعفة بالجسم.