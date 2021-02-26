كم الوقت الذى تحتاجه للنوم بشكل صحى وجيد؟

كتبت فاطمة خليل

يتساءل الكثيرون حول الوقت الكافي لنوم جيد وصحي، والأمر يختلف من شخص لآخر، بحسب ما قالت البروفيسور ميشيل دريروب، أخصائية علم النفس واضطرابات النوم في كليفيلاند كلينيك، وأوضحت أن هناك "اثنان من العوامل الرئيسية التي تحدد مقدار النوم الذي تحتاجه هما الجينات والعمر"، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

كم عدد ساعات النوم التي تحتاجها؟

يحتاج الأطفال إلى الكثير من النوم مع نمو الأطفال، تقل احتياجات نومهم.

قالت الدكتور دريروب: "بحلول مرحلة البلوغ، يحتاج معظم الأشخاص الأصحاء من 7 إلى 8.5 ساعات".

إليك مقدار ما يحتاجه الأطفال والكبار، في المتوسط ​​وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض:

يمكن أن يؤدي قصر نومك على المدى الطويل إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك:

-داء السكري.

-اكتئاب.

-مشاكل قلبية.

-ضغط دم مرتفع.

مناعة منخفضة.

-بدانة.

على الرغم من أن احتياجات النوم تختلف باختلاف الجينات، فإن معظم البالغين يقعون في نطاق سبع إلى تسع ساعات.

لاحظت الدكتور دريروب أن "هناك أشخاص يعانون من نقص في النوم، لكننا لا ندرك كيفية تأثير فقدان النوم علينا."

أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن كبار السن لا يحتاجون إلى الكثير من النوم كما كانوا في منتصف العمر.

قالت دريروب إن كبار السن يجب أن يستمروا في النوم لمدة سبع ساعات على الأقل، مضيفة "كبار السن لديهم أنماط نوم مختلفة. إنهم يميلون إلى النوم بشكل خفيف وقد يستيقظون مبكرًا في الصباح. لكنك لا تزال بحاجة إلى نفس القدر من النوم على مدار 24 ساعة، لذلك إذا كنت تنام أقل في الليل، فقد تحتاج إلى قيلولة أثناء النهار."

ما هو عدد الساعات التي يجب أن تنام فيها؟

قدمت الدكتور ديروب استراتيجيتين لمعرفة عدد الساعات التي تحتاجها حقًا للنوم

- احتفظ بمذكرات نومك: "تتبع الوقت الذي تذهب فيه إلى الفراش وتستيقظ وابحث عن الأنماط كيف تشعر عندما تستيقظ، بعد الظهر وفي نهاية اليوم؟ هل تعاني من ركود في فترة بعد الظهر أو تشعر أنك بحاجة إلى فنجان إضافي من القهوة؟ "إذا كان الأمر كذلك، فقد لا تلبي احتياجات نومك."

-خذ إجازة نوم: "إذا كانت لديك المرونة، فاختر وقتًا ثابتًا للنوم واستيقظ بدون تنبيه لمدة أسبوع أو أسبوعين"، كما تقترح.

إذا كنت محرومًا من النوم، فمن المحتمل أنك ستنام لفترة أطول في الأيام القليلة الأولى ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام، يجب أن يكون مقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة قريبًا مما يحتاجه جسمك بشكل طبيعي.