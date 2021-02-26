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فوز مدرسة الشهيد منسى بالوادى الجديد بالمركز الأول فى الإذاعة على مستوى الجمهورية

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:50 م
فوز مدرسة الشهيد منسى بالوادى الجديد بالمركز الأول فى الإذاعة على مستوى الجمهورية الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فوز مدرسة الشهيد أحمد المنسي العسكرية و3 طلاب بقطاع تعليم الداخلة ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقتي الإذاعة المدرسية والإلقاء الشعرى للمراحل التعليمية المختلفة هذا العام، مشيرًا إلى حصول مدرستي الفنية بنات والسلام الابتدائية القديمة بإدارة الخارجة التعليمية على المركزين الثالث والرابع للتعليم الفني والإعدادي لعام 2021، بالإضافة إلى تحقيق المركزين الثالث والخامس على الجمهورية ضمن منافسات العروض الفنية للتربية المسرحية ومعرض الطفولة بالمديرية.
 
أكد النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن ما يتحقق من إنجازات فهو نتاج عمل متميز و تعاون بناء بين أطراف العملية التعليمية من توجيه وادارة ومشرفي النشاط والطلاب المبدعين في فن الإلقاء الإذاعي والشعري والعروض المسرحية المتميزة.
 
أشار النيلي، إلى أن الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري هم، مروان محمد إمام بمدرسة الغرغور الابتدائية وسلمى أحمد خلف الفتح الإعدادية، ومحمد سعد مهدى ثانوية المنسي العسكرية بمدينة موط، على أن يجري تحديد موعد للتصفية على مستوى قمي الجمهورية.
 

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