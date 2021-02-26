فوز مدرسة الشهيد منسى بالوادى الجديد بالمركز الأول فى الإذاعة على مستوى الجمهورية

أكد النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن ما يتحقق من إنجازات فهو نتاج عمل متميز و تعاون بناء بين أطراف العملية التعليمية من توجيه وادارة ومشرفي النشاط والطلاب المبدعين في فن الإلقاء الإذاعي والشعري والعروض المسرحية المتميزة.

أشار النيلي، إلى أن الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري هم، مروان محمد إمام بمدرسة الغرغور الابتدائية وسلمى أحمد خلف الفتح الإعدادية، ومحمد سعد مهدى ثانوية المنسي العسكرية بمدينة موط، على أن يجري تحديد موعد للتصفية على مستوى قمي الجمهورية.