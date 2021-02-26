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غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 11 درجة

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:20 م
غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

 

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

 


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