اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:40 م
ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية كبده فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث التموين فى القليوبية، من ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بداخلها 3.25 طنا من الكبدة المجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية، وجري التحفظ على الكمية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد بورود معلومات بوجود ثلاجة تقوم بتوريد كبده مجمدة فاسدة وتوزيعها على المحلات.

واستهدفت حملة مكبرة الثلاجة وبالتفتيش عثر بداخلها على 3.25 طن كبدة مجمدة وبفحصها تبين أنها غير صالحة للاستخدام، كما تبين أن تاريخ الصلاحية المدون على المضبوطات منتهي وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

 


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

ثلاجة حفظ المواد الغذائية

مديرية أمن القليوبية

امن القليوبية

كبدة فاسدة

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