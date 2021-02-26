ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة و5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات فى القليوبية، من ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة، وذلك فى إطار مجال مكافحة التلوث الهوائى وخلال حملة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا، من ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة، وذلك فى إطار مجال مكافحة التلوث الهوائى وخلال حملة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية، حيث تبين أن هذه المصانع تقوم باستخدام علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباحا غير مشروعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الاقطان، وتحفظت الحملة على المصانع وأدوات الإنتاج وكميات كبيرة من المواد الغذائيه وتقرر تشميع المصانع تحت تصرف النيابة العامة.