اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة و5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:40 م
ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة و5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية مكامير فحم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات فى القليوبية، من ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة، وذلك فى إطار مجال مكافحة التلوث الهوائى وخلال حملة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا، من ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة لقانون حماية البيئة، وذلك فى إطار مجال مكافحة التلوث الهوائى وخلال حملة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية، حيث تبين أن هذه المصانع تقوم باستخدام علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباحا غير مشروعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الاقطان، وتحفظت الحملة على المصانع وأدوات الإنتاج وكميات كبيرة من المواد الغذائيه وتقرر تشميع المصانع تحت تصرف النيابة العامة.


المسطحات المائية بالقليوبية

القناطر الخيرية

امن القليوبية

حملة مكبرة

قانون حماية البيئة

مكامير فحم

مصانع بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة