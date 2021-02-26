ضبط عنصر خطر بجرجا سوهاج وبحوزته نصف كيلو شابو خام قبل ترويجها

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على أحد تجار الشابو يقيم بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزته كمية من ذات المخدر بلغت نصف كيلو تقريبا.

جاءت الحملة بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء نور سالم مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للعقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج ، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها أحد العناصر الإجرامية الخطة بالإتجار بمخدر الشابو متخذا من دائرة مركز شرطة جرجا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية، حيث تمكن العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب برئاسة العميد أحمد شوقى زيدان والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد مصطفى فرغلى مفتش المباحث والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا من على . ف . م 44 سنة عاطل وشهرته طشه ويقيم بناحيى قرية القرعان دائرة المركز وبحوزته نصف كيلو خام من مخدر الشابو قبل إعادة عملية التصنيع الخاص بها وتوزيعها على راغبى الكيف بدائرة المركز.