ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الجمعة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية بدائرة حى الزهور وبحوزته ربع طن دواجن جرى وضعها داخل أكياس لشركات وهمية غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وبها تغيرات واضحة ورائحة غير مقبولة، وذلك بناء على التقرير الطبي، مما يشكل ضررًا على صحة المستهلكين.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.