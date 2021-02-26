شكوى من تهالك الأسفلت بطريق الفرايحة بالشرقية.. والمكتب الإعلامى يستجيب

كتب - محمود أحمد عطا - إيمان مهنى

أرسل القارئ حماده هليل، شكوى من تهالك فى الطبقة الإسفلتية بطريق الفرايحة قصاصين الازهار بمركز اولاد صقر محافظة الشرقية ، مشيرا إلى أنها قد تتسبب فى العديد من الحوادث وتهالك السيارات.

وقال القارئ عبر رسالته لــ"اليوم السابع": "بعد شهور من التسليم الطريق الذي يخدم حوالي 40 قريه وأكثر من 60 ألف نسمه من موظفين وتلاميذ ويؤدي إلى انقلاب السيارات المحملة بالمواد الغذائية، نطالب المسئولين فى الحى عمل اللازم وإصلاح الطبقة الإسفلتية بطريق الفرايحة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، نظرا لأنها يمكن أن تؤدى إلى حوادث".

من جانبه أفاد المكتب الإعلامي لمحافظة الشرقية، إنه جاري التواصل مع رئيس مدينة أولاد صقر، لمعانية طريق الفرايحة وعمل ما يلزم من إجراءات.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن إطار حرص "اليوم السابع"، المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن إنطلاق أكبر مبادرة لإستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



تهالك الطريق



تهالك الطريق

ويدعو "اليوم السابع"، قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع"، دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة، ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.