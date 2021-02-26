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وإزالة المنازل القديمة ..

رأس غارب: نقل 102 أسرة لمساكن بديلة للعشوائيات حتى الآن

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:36 ص
رأس غارب: نقل 102 أسرة لمساكن بديلة للعشوائيات حتى الآن تسكين أسر لمساكن بديل العشوائيات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إنه تم نقل وتسكين 102 أسرة حتى الآن من مساكن العشوائيات "العشش" لبديل العشوائيات "الروضة" مع استمرار إزالة المنازل القديمة.

وأوضح رئيس مدينة رأس غارب فى بيان له أنه تم تسكين 84 أسرة لمساكن الروضة " بديل العشوائيات من الذين كانوا يقيموا بمنطقة عشش البلد العشوائية ويمتلكون عقود تمليك بها قبل عام 2006، كذلك تسكين 18 آخرين من قاطنى عشش البلد ممن لديهم عقود تمليك بعد عام 2006 ليصبح إجمالى الأسر التى تم نقلها قرابة 102 اسرة على مدار الأيام الماضية .

وتابع : أن منطقة عشش البلد العشوائية من مناطق الخطورة الداهمة، مؤكدا أن بمجرد نقل أى أسرة يتم إزالة المنزل فورا لعدم العودة اليه وكذلك وعدم تواجد احد به مرة اخري، بينما منطقة بديل العشوائيات "حى الروضه" براس غارب بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على جميع المناطق العشوائيه وخلق مناطق سكنيه منظمه تليق بأهالينا بالمدينة.

 

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