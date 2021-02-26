دبلوماسيون روس يغادرون بيونج يانج على متن عربة "ترولى" بسبب إغلاق كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

أمضى ثمانية موظفين بالسفارة الروسية فى بيونج يانج وعائلاتهم، أكثر من 34 ساعة لمحاولة مغادرة كوريا الشمالية هذا الأسبوع، وهى الرحلة الشاقة التى انتهت بقيام واحد من الدبلوماسيين على الأقل بدفع أمتعته وأبنائه الصغار على عربة ترولى على السكة الحديدية للدخول إلى الأراضى الروسية.

وتقول شبكة "سى إن إن" إن حدود كوريا الشمالية مغلقة منذ أشهر كجزء من جهود النظام الحاكم فى البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، مما جعل الدبلوماسيين الموجودين داخل البلاد عالقين فى بيونج يانج. وتسير شركة الطيران الكورية الشمالية "إير كوريو" رحلات من فلاديفوستوك فى شرق روسيا، إلا أن هذه الرحلات توقفت منذ أشهر.

وقالت السفارة الروسية فى بيونج يانج إن رحلة المتاهة كانت الطريقة الوحيدة التى يمكن للدبلوماسيين الروس وعائلاتهم مغادرة البلاد بها. وبدأت الرحلة بالقطار، وأمضى الروسى 32 ساعة فى السفر على نظام السكك الحديدية القديم فى كوريا الشمالية والذى لم يتم صيانته بشكل جيد. واستقلوا الحافلة لمدة ساعتين للوصول إلى الحدود حيث احتاجت العائلات إلى طلب عربة سكة حديدية لنقل أمتعتهم ودفعها لبقية الطريق.

ويعد الترولى او عربة اليد، نوع من عربات السكك الحديدية التى اشتهرت فى القرن التاسع عشر والتى يتم تشغيلها بواسطة ركابها من خلال استخدام ذراع أو بواسطة أشخاص يدفعون العربة يدويا من الخلف.

ونشرت السفارة الروسية صورتين للسكرتير الثالق فلاديسلاف سوركين وهو يدفع عائلته وأمتعتها على طول السكك الحديدية بينما كان يرتدى ملابس شتوية ثقيلة. وكانت أصغر ابنائته تبلغ من العمر 3 سنوات.

وتقول "سى إن إن "إن رحيل عائلة سوروكين ودبلوماسيون روس يعنى أن ممتع المغتربين الضئيل بالفعل فى كوربا الشمالية، والذى يعد مصدر قيم للمعلومات فى البلد الأكثر سرية فى العالم، يتقلص بشكل أكبر.