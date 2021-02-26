حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة ورصف الطرق بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم وحملات للنظافة، وأعمال رصف الطرق، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، رفع كفاءة الإنارة، بالإضافة لمبادرة نور الحياة للكشف عن أمراض العيون التى نظمها صندوق تحيا مصر، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى ترميم مدخل دسوق طريق دسوق كفر الشيخ بداية من ميدان زويل وحتى الصالحية بالسن لحين رصفة، وتابعت حملات النظافة ورفع الأتربة ورواسب الأمطار السابقة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وصيانة صناديق القمامة، واستكمال أعمال تجديد وإحلال البينة التحتية بطريق دسوق فوه قبل الرصف، ومد كابل كهرباء من محول المحكمة إلى محول جامع الشريف بطول 300 متر بالتنسيق مع هندسة كهرباء دسوق وجارى استكمال الأعمال بإحلال وتجديد خط مياه الشرب بقطر 6بوصة بطول 6كم بطريق دسوق، ومد خط مياه الشرب بطريق دسوق، فوه قبل البدء فى أعمال الرصف.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة وزراعة الأشجار بمدخل المدينة، وأشرف على أعمال رفع الاتربة وازالة الإشغالات بأحياء وشوارع المدينة، بالإضافة إلى زراعة مدخل المدينة فى الاتجاه القبلى الرياض كفر الشيخ أمام قرية البرية.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رصف شارع المركز ضمن خطة هيئة الطرق، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، وإزالة الأرصفة والتلتوارات المخالفة والمتعدية على حرم الشارع لتوسعة الشارع، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابع يونس، الإقبال الكبير من المواطنين على مبادرة نور الحياة للكشف عن أمراض العيون التى نظمها صندوق تحيا مصر تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لعلاج أمراض العيون، ومكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر بالوحدة الصحية بالتفتيش، وأجرى الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية ابشان وتوابعها "ابو قطفه والكراكات"،وتابع تركيب لافتات ترحيب واسترشاد للزائرين بمداخل توابع قرية الناصرية .

وتابع اللواء مهندس " أحمد السنوسى " رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع بقايا تراكمات وتجمعات مياه الأمطار والمياه التى خلفها ارتفاع منسوب مياه البحر والبحيرة، كما بحث رئيس مركز ومدينة بلطيم، مع المهندس " محمود زهران " مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، والدكتور مهندس " ميشيل صليبا " استشارى إدارة النفايات الصلبة والبيئة، وعدد من مهندسين ومشرفين لقطاع البيئة، ومدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والتوسع فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة ببلطيم، بناء على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .



اعمال الرصف بدسوق



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