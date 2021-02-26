حقيقة مقام سيدى عبد القادر الأثرى فى المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

انتشرت فى الآونة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعى صورة لمقام الشيخ سيدى عبد القادر بمدينة المنصورة، ويقول الرواد إنه مكان أثرى ومهمل، وبدأت تراكم القمامة حول المقام، ما أثار سخط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

ويقول سامح الزهار الأثرى المتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية، إنه على الرغم من أن المبنى قديم إلا أنه لم يسجل برقم أثرى وغير مدرج، وأن هذا المكان يتبع محافظة الدقهلية، وملك للمحافظة ويتبع حى غرب المنصورة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تنظيف المكان والاهتمام به حتى وإن لم يكن تابعا للآثار، فهذه مهمة الحى التابعة له ومن المفترض أن تكون هذه الشوارع القديمة محل اهتمام من الجميع، خاصة أنه تقع بمنطقة تجارية كبيرة بالمنصورة ويأتى له جميع المواطنين من مختلف المراكز والمحافظات.

ومن ناحية أخرى أشار أحد المؤرخين إلى أن الشيخ سيدى عبد القادر أحد المهاجرين من الجزائر إلى مصر، واستقر به الحال بمدينة المنصورة، وكان معروف عنه أنه صاحب كرامات، وكان يتم عمل مولد، كل عام كان يشارك فيه العديد من المسئولين، إلى فترة قريبة حتى جاءت عدم الاهتمام بالاحتفالات.



المقام



مقام سيدي عبدالقادر الأثرى بالمنصورة فى الدقهلية



مقام سيدي عبدالقادر الأثرى بالمنصورة